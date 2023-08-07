"السديس" يؤكد أهمية وجود استراتيجية موحدة ومبادرات وحوكمة لتعظيم الأثر وتعزيز التناغم

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أهمية تعظيم التناغم وتنسيق الجهود بين رئاسة الحرمين ووكالة المسجد النبوي، بهدف تقديم أرقى البرامج والخدمات المتطورة بجودة معيارية عالية وبتميز تشغيلي وحوكمة وقياس لتحقيق الأثر لخدمات الرئاسة والوكالة التي تقدمها لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموحد للهيئة الاستشارية لرئاسة الحرمين ووكالة المسجد النبوي الأول في تشكيلته الجديدة بحضور أعضاء المجلس الجديد.
وطالب الرئيس العام بضرورة بذل مزيد من الجهود وتكثيف التنسيق بين أعضاء المجلس محددًا منطلقات العمل للهيئة من خلال إعداد استراتيجية مشتركة وأهداف ومنطلقات وخارطة طريق مدعومة بمبادرات وحوكمة وقياس أثر وتعظيم مناطق القوة وتحويل التحديات لفرص إيجابية، لمواكبة التطور الذي تشهده الرئاسة والوكالة مع زيادة أعداد المعتمرين والمصلين بالحرمين الشريفين.
وأكد السديس على ضرورة تفعيل عمل الهيئة ومتابعة أداء المشاريع الاستراتيجية ومبادرات رؤية ٢٠٣٠ والتحول الرقمي وتحقيق جودة الأعمال وفق معايير عالمية تحقق ما تصبو إليه الدولة الرشيدة – رعاها الله -.