"السديس" يؤكد أهمية وجود استراتيجية موحدة ومبادرات وحوكمة لتعظيم الأثر وتعزيز التناغم

وطالب الرئيس العام بضرورة بذل مزيد من الجهود وتكثيف التنسيق بين أعضاء المجلس محددًا منطلقات العمل للهيئة من خلال إعداد استراتيجية مشتركة وأهداف ومنطلقات وخارطة طريق مدعومة بمبادرات وحوكمة وقياس أثر وتعظيم مناطق القوة وتحويل التحديات لفرص إيجابية، لمواكبة التطور الذي تشهده الرئاسة والوكالة مع زيادة أعداد المعتمرين والمصلين بالحرمين الشريفين.