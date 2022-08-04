جامعة نورة.. إطلاق برنامجي موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي

وفي السياق ذاته عُقدت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي العالمي في كلية العلوم, بغرض تقديم حزمة نوعية مختارة من البرامج العالمية لتعليم الموهوبات في المجالات البحثية والعلمية والتقنية، وذلك بالإقامة الكاملة في الجامعة طيلة أيام البرنامج التي تمتد لعشرين يومًا من تاريخ انطلاقه، بمشاركة 230 طالبة موهوبة في مسارات علميّة متقدمة.