الأسمري: الطائف عروس المصايف وبوابة مكة الشرقية منذ توحيد المملكة

كما نوّه الأسمري إلى ما تزخر به المدينة من معالم إسلامية وتاريخية، مثل مسجد ابن عباس ومسجد القنطرة، إضافة إلى النقوش والرسوم القديمة التي تعكس عمقها الحضاري، مبينًا أنها كانت المصيف الملكي للمؤسس – رحمه الله – حيث استقبل فيها ضيوفه وأقيمت فيها الاحتفالات والعروض، وشهدت نشاطًا لافتًا في مختلف المجالات، بما في ذلك سباقات الفروسية، وتوفّرها على مقومات سياحية متكاملة.