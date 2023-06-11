بمشاركة 50 جهة توظيف.. "تقني الرياض" يدشّن ملتقى التوظيف 2023

دشن نائبُ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. عبدالله آل مرزوق، اليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة؛ ملتقى التوظيف الذي تقيمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على مدى يومين، ضمن فعاليات "تقني الرياض 2023" الذي يختتم بحفل تخرج متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
يقام ملتقى التوظيف في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءً، ويضم الملتقى معرضًا حضوريًّا في مقرّ الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض، تشارك فيه 50 جهة توظيف ومعرضًا إلكترونيًّا افتراضيًّا، تشارك فيه أكثر من 40 جهة توظيف، يوفرون جميعهم فرصًا وظيفية تتلاءم وتخصصات الخريجين والخريجات.
وأكّد مديرُ عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عبدالرحمن المقبل، أنّ مثل هذه الملتقيات تشجع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية مباشرة بعد التخرج، ويساهمون في بناء وطنهم عرفانًا لقيادة حكيمة ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله. كما قدم شكره للمحافظ د. أحمد الفهيد؛ لإتاحة الفرصة بإقامة هذه الملتقيات، والذي يعدّ اهتمامًا مستمرًّا بالخريجين والخريجات.
كما أكد "المقبل"على ضرورة حضور أبنائه وبناته لهذا الملتقى، إما حضوريًّا أو افتراضيًّا، والسعي في الحصول على فرصة وظيفية مناسبة، وكذلك الاستفادة من الدورات المقدمة ذات القيمة المضافة لسجلهم المهاري.
يشار إلى أنه من ضمن الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث: توقيع عدد من اتفاقيات للتوظيف المباشر، والتي توفر أكثر من 700 فرصة توظيف مباشر، كما يقيم نخبة من المدربين والمدربات في الفترة المسائية عددًا من الدورات عن بعد التي ما زال التسجيل فيها متاحًا للراغبين من الخريجين؛ مثل كيفية إعداد السيرة الذاتية، وإجراء المقابلة الشخصية، وأساسيات العمل الحر، وطرق البحث عن عمل، التسويق الرقمي، كيف أستخدم منصة Linkedin باحترافية، الاحترافية في الشهادات.