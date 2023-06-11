بمشاركة 50 جهة توظيف.. "تقني الرياض" يدشّن ملتقى التوظيف 2023

يشار إلى أنه من ضمن الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث: توقيع عدد من اتفاقيات للتوظيف المباشر، والتي توفر أكثر من 700 فرصة توظيف مباشر، كما يقيم نخبة من المدربين والمدربات في الفترة المسائية عددًا من الدورات عن بعد التي ما زال التسجيل فيها متاحًا للراغبين من الخريجين؛ مثل كيفية إعداد السيرة الذاتية، وإجراء المقابلة الشخصية، وأساسيات العمل الحر، وطرق البحث عن عمل، التسويق الرقمي، كيف أستخدم منصة Linkedin باحترافية، الاحترافية في الشهادات.