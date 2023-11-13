الحمود لـ"سبق": تحقيق المنتخب السعودي للروبوت نتائج متميزة في نهائي الأولمبياد العالمي مصدر فخر لنا

وفي تصريح لـ"سبق"، أكد مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود، أن تحقيق المنتخب السعودي للروبوت نتائج متميزة في نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت، يعد مصدر فخر لنا، وهذا يعكس ما وصل إليه التعليم في بلادنا من تميز ورفعة بفضل الله تعالى، ثم بفضل ما توليه قيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- من دعم كبير يحظى به التعليم، وفي برامج رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تنمية القدرات البشرية ومبادرته، والتي كانت ثمرته التتويج لأبنائنا الطلاب والطالبات في المنصات العالمية سعيًا إلى إعداد مواطن منافس عالميًا.