الأمن البيئي يضبط 4 مخالفين لقطعهم الأشجار في محمية الملك سلمان بالجوف

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وعقوبة قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 40 ألف ريال لكل شجرة.