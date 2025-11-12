مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينهي معاناة مراجعة مع ورم متشعب ملاصق للرئة والقفص الصدري

نجح مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، في إنهاء معاناة مراجعة في العقد السادس من العمر، مصابة بآلام مصاحبة لتورم موضعي في منطقة لوح الكتف الأيمن، وملاصق للقفص الصدري والرئة، وأجرى لها فريق طبي قاده الأستاذ الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل عملية دقيقة تم فيها استئصال الورم بشكل آمن.
وقال أ. د. الجاسر أن المراجعة زارت المستشفى بعدما اكتشفت أسرتها وجود ورم في منطقة لوح الكتف، مع شعورها خلال الشهور الماضية بآلام حادة في الموضع نفسه، وعقب وصولها مباشرة خضعت لفحص بدني دقيق أكد وجود الورم، فتم استكمال الفحوصات بإجراء تحاليل الدم، والتصوير بأشعة الرنين المغناطيسي Mri فأظهرت النتائج وجود الورم وتشعبه في منطقة لوح الكتف الأيمن.
واستطرد أ. د. الجاسر أن الفريق الطبي درس الحالة وفقاً لمعطيات التشخيص، ومخاطر الجراحة المحتملة لهذا النوع من الأورام خاصة وأنه نشأ في منطقة حساسة، مضيفاً أن الحالة تطلبت تحضيرات خاصة قبل التدخل الطب، حيث تم عمل بعض التحاليل اللازمة وأخذ الاحتياطات القلبية والتخديرية، وكذلك تجهيز وحدات الدم لاحتمالات الحاجة لها، وبعد اكتمال كافة الترتيبات أجريت لها عملية معقدة تم فيها إزالة الورم المتشعب بجميع أطرافه بدقة عالية وبشكل آمن، والتأكد من خلو المنطقة المتأثرة من أي آثار للورم، ومع المحافظة على سلامة جدار القفص الصدري الخلفي، والرئة اليمنى، ومضت العملية التي استمرت لنحو "4" ساعات بسلاسة، وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام، ونقلت المراجعة إلى غرفة التنويم، حيث أمضت ثلاثة أيام محاطة بالعناية الطبية الحثيثة وتحسنت خلالها حالتها، إذ بدأت في الحركة والتنفس الطبيعي دون أية مضاعفات، وغادرت المستشفى بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية والدولية، في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكفاءات الطبية، وباستخدام أحدث الأجهزة.