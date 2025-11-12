مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا ينهي معاناة مراجعة مع ورم متشعب ملاصق للرئة والقفص الصدري

واستطرد أ. د. الجاسر أن الفريق الطبي درس الحالة وفقاً لمعطيات التشخيص، ومخاطر الجراحة المحتملة لهذا النوع من الأورام خاصة وأنه نشأ في منطقة حساسة، مضيفاً أن الحالة تطلبت تحضيرات خاصة قبل التدخل الطب، حيث تم عمل بعض التحاليل اللازمة وأخذ الاحتياطات القلبية والتخديرية، وكذلك تجهيز وحدات الدم لاحتمالات الحاجة لها، وبعد اكتمال كافة الترتيبات أجريت لها عملية معقدة تم فيها إزالة الورم المتشعب بجميع أطرافه بدقة عالية وبشكل آمن، والتأكد من خلو المنطقة المتأثرة من أي آثار للورم، ومع المحافظة على سلامة جدار القفص الصدري الخلفي، والرئة اليمنى، ومضت العملية التي استمرت لنحو "4" ساعات بسلاسة، وانتهت ولله الحمد بالنجاح التام، ونقلت المراجعة إلى غرفة التنويم، حيث أمضت ثلاثة أيام محاطة بالعناية الطبية الحثيثة وتحسنت خلالها حالتها، إذ بدأت في الحركة والتنفس الطبيعي دون أية مضاعفات، وغادرت المستشفى بصحة جيدة.