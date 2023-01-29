"الأمن العام": لا تدعموا المتسولين كي لا تستمر مخالفاتهم وتنتشر أعمالهم غير القانونية

وكانت "النيابة العامة" نوهت سابقًا، بأن كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل لـ(100) ألف ريال، كما يُبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها - وفقًا لأحكام الفقرة السابقة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويُمنع من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.