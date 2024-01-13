بقاء الطقس فجر السبت شديدَ البُرودة شمال المملكة وباردًا في باقي المناطق

تُشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب إلى توقعات باستمرار سيطرة كتلة هوائية أبرد من المُعتاد شمال المملكة السعودية، يوم السبت، بحيث يكون الطقس فجرًا في مناطق الحدود الشمالية والجوف و تبوك وصولًا حتى حائل؛ شديد البُرودة، وتتراوح الصغرى ما بين "2-6" درجات مئوية في تلك المناطق، مع احتمالية تشكّل الصقيع، في حين يكون الطقس باردًا في بقية المناطق.