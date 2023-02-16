"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المـوج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حالة الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًّا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المـوج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.