مهرجان ولي العهد للهجن.. "بروق" تحقّق لقب الأسرع للأشواط الصباحية النهائية لفئة "الحقايق"

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط على النحو التالي: ‏"التبر" لـ سلمان فلاح العتيبي، "بشاير" لـ سعود راضي الشمري، "مطرب" لـ مانع علي الشامسي، "مهيضه" لـ صالح علي العجمي، "جميل" لـ مانع فرج آل رزق، "سيوف" لـ عوض صالح آل رزق، "براقه" لـ محمد ناصر الكربي، "سياف" لـ صالح دلبج المري، "شواهين" لـ محمد صالح آل رزق، وأخيراً "خيره" لـ علي مطير البلوي.