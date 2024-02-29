فيديو.. بندر الفيصل لـ"ياهلا بالعرفج": لدينا خيالة وخيالات وانتظروا اتحاد البولو الجديد
استعرض برنامج ياهلا بالعرفج، من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعاً مرئياً للأمير "بندر بن خالد الفيصل"، المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية في حديث خاص عن مستقبل الفروسية في السعودية، ذكر خلاله اهتمام وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص، حيث أصبحت أشواط المملكة المحلية تدخل في التقييم الدولي من أفضل سباقات الخيل على مستوى العالم.
وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل خلال البرنامج الذي يذاع على قناة روتانا خليجية كل أربعاء مع الدكتور أحمد العرفج: "لدينا خيالة ولدينا أيضاً خيالات، وانتظروا اتحاد البولو الناشئ" .
وفي فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الدكتور "نزار باهبري" تحدث عن علاقته الجيدة بالمشي، والتي ساعدته على تجاوز الأمراض ونزول الوزن، لافتًا إلى أن أهم قراراته التي اتخذها أثناء المشي هي الاستقلال بعمله وفتح عيادته الخاصة.
وفي نفس السياق ومن خلال فقرة البرواز عرض البرنامج فيديو للشيخ "محمد الشايع" يتحدث من خلاله عن زراعة البابونج، وهو نبات مطري من ماء السماء وليس من استنبات البشر.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "مختارات يومية من كتابات ماكسويل" والكتاب يتكلم عن القيادة وأصولها ويختصر أحدى عشر كتاباً، كما عرض مقطعاً مرئياً لصانع المحتوى نواف العصيمي، وهو يروي قصته مع الكتاب.
وأخيراً وفي فقرة سيرة وتر، روى الشاعر صالح الشاذلي قصة المقطع الذي جمع فيه مجموعة من أغانيه الوطنية.