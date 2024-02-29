فيديو.. بندر الفيصل لـ"ياهلا بالعرفج": لدينا خيالة وخيالات وانتظروا اتحاد البولو الجديد

استعرض برنامج ياهلا بالعرفج، من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعاً مرئياً للأمير "بندر بن خالد الفيصل"، المستشار بالديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية في حديث خاص عن مستقبل الفروسية في السعودية، ذكر خلاله اهتمام وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص، حيث أصبحت أشواط المملكة المحلية تدخل في التقييم الدولي من أفضل سباقات الخيل على مستوى العالم.