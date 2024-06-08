محكّم مواريث: عازم على إنجاز مناسخة بأكثر من 60 ميتًا بطول أكثر من 100 متر

أوضح مُحَكّم المواريث في وزارة العدل عبدالله الأحمد، أن "المناسخة" أحد الأعمال الشاقة التي تأخذ جهدًا كبيرًا في حصر الميراث.
وقال "الأحمد": هناك مناسخة قمت بضبطها قبل 15 عامًا، وفيها 39 متوفىً؛ لأنه لم تقسم التركة في حينها، وبسبب التأخر احتجنا إلى أن تتم القسمة.
وأضاف: بحكم خبرتي في هذا المجال على مدى 25 عامًا؛ فهذا العمل رغم أنه يحتاج إلى جهد وتركيز؛ فإنه يحقق المتعة والسعادة، وأعقد العزم على أن أنجز مناسخة فيها أكثر من 60 ميتًا بطول أكثر من 100 متر.
والمناسخة هي أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر ولم تقسم التركة بعد.
وأردف "الأحمد": من التحديات أن كتابة المناسخة سابقًا كانت تتم يدويًّا، مع كثرة تعدد الأموات؛ حيث كنا نحتاج إلى 39 حصرًا، وصعوبة قراءة بعض السطور حيث يكون الخط رديئًا جدًّا.
وتابع: اليوم في ظل رؤية ولي العهد 2030 وبمتابعة وزير العدل انطلقت الكثير من البرامج لتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بأحكام المواريث.
وقد أصبح "الأحمد" مرجعًا معتمدًا في هذا المجال مع قيامه بتصنيف العديد من المؤلفات حول هذا الموضوع.