محكّم مواريث: عازم على إنجاز مناسخة بأكثر من 60 ميتًا بطول أكثر من 100 متر

وأردف "الأحمد": من التحديات أن كتابة المناسخة سابقًا كانت تتم يدويًّا، مع كثرة تعدد الأموات؛ حيث كنا نحتاج إلى 39 حصرًا، وصعوبة قراءة بعض السطور حيث يكون الخط رديئًا جدًّا.