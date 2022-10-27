"الزعاق": "ربيع الآخر" ألطف شهور السنة الهجرية.. وفي هذا التوقيت يصلنا الشتاء فعليًّا

وتابع أن شهر ربيع الآخر للعام الجاري، تدخل أيامه في حيز موسم الوسم، وهي من ألطف أيام السنة الهجرية؛ لكنها لا تخلو من نسمات برد بين آن وآخر، والشتاء الفعلي يزحف إلينا الآن من شمال تركيا وشمال العراق وبلاد الشام، وبعد 40 يومًا سيصل إلى كل مناطقنا، وعلامة ذلك ترعرع "نجوم السماك" وظهورها بوضوح.