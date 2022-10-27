"الزعاق": "ربيع الآخر" ألطف شهور السنة الهجرية.. وفي هذا التوقيت يصلنا الشتاء فعليًّا

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية هو ربيع الآخر، وسمي ربيعًا لأنه يقع في موسم الخريف؛ حيث كان العرب القدماء يسمون الخريف ربيعًا والربيع صيفًا والصيف قيظًا.
وأضاف "الزعاق" في فيديو على حسابه بتويتر، أن أسماء الشهور العربية كانت تتواءم مع مسمياتها "ربيع أول ربيع الآخر" دلالة على الخريف، وجماد أول جماد الآخر دلالة على الشتاء، ورمضان من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.
وتابع أن شهر ربيع الآخر للعام الجاري، تدخل أيامه في حيز موسم الوسم، وهي من ألطف أيام السنة الهجرية؛ لكنها لا تخلو من نسمات برد بين آن وآخر، والشتاء الفعلي يزحف إلينا الآن من شمال تركيا وشمال العراق وبلاد الشام، وبعد 40 يومًا سيصل إلى كل مناطقنا، وعلامة ذلك ترعرع "نجوم السماك" وظهورها بوضوح.