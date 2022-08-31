مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يُنهي معاناة ثلاثينية مع الشلل الجزئي نتيجة انزلاق غضروفي بطول 10 سم

وأفاد الدكتور "السبيعي" بأنه بعد دراسة التاريخ المرضي والاطلاع على نتائج الفحوصات، قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي العاجل لإزالة الديسك وتخفيف الضغط القائم على منطقة الأعصاب؛ مشيرًا إلى أن العملية استغرقت ساعة ونصفًا، وتم فيها إجراء فتح جراحي أسفل الظهر، باستخدام أدوات طبية دقيقة وبالاستعانة بتقنيات الأشعة التداخلية الإلكترونية؛ حيث تم توسيع القناة العصبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، مع الحفاظ على مفاصل الظهر لتجنب الخشونة في الظهر مستقبلًا، وصولًا إلى الرباط الأصفر (Ligament flavum)، ومن ثم تم رفع الضغط عن كيس الأعصاب (Dural sac).