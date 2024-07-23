وفد من "النواب" المغربي يطّلع على جهود "سدايا" في "الذكاء الاصطناعي"

كما اطّلع الوفد المغربي على جهود سدايا في بناء القدرات السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال أكاديميتها عبر إقامة العديد من المعسكرات وبرامج تدريبية بالشراكة مع جهات أكاديمية وشركات تقنية عالمية، إلى جانب سعيها لتنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بمدينة الرياض خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبر 2024م، وجهودها في حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي لها؛ مما يساعد على رفع جودة الحياة وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي من استخدام البيانات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.