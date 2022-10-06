دبلوماسي كازاخستاني سابق لـ"سبق": ترجمت كتابًا عن الملك عبدالعزيز لتعريف الشعب الكازاخي بتاريخ المملكة

وأضاف "ساكي" الذي تخرّج في كلية اللغات الشرقية بجامعة الفارابي بكازاخستان، أنه خلال فترة عمله في المملكة قرأ عن تاريخها، وتاريخ الجزيرة العربية، وتعرف على مؤرخين سعوديين، لاسيما أثناء مشاركته في ندوة عن رحلة الحج للحجاج الكازاخستانيين قديمًا وحديثًا.

وذكر أنه خلال فترة عمله في القاهرة، اجتذبته آثار المماليك، الذين يرتبطون بعلاقة مباشرة بكازاخستان، فالسلطان الظاهر بيبرس يعود في أصله إلى قبيلة القفجاق الكازاخستانية، وهي قبيلة تركية من الناحية العرقية، مشيرًا إلى أن الحكومة الكازاخستانية خصصت أموالًا لترميم مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة.