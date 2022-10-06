دبلوماسي كازاخستاني سابق لـ"سبق": ترجمت كتابًا عن الملك عبدالعزيز لتعريف الشعب الكازاخي بتاريخ المملكة

أمام جناح إحدى دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، وقف أربعة زوار بدا من ملامح وجوههم أنهم ليسوا عربًا؛ ثلاثة منهم لا يجيدون اللغة العربية، ورابعهم يتحدثها بطلاقة، وكان يتولى نقل استفساراتهم إلى مسؤول الجناح، وقد لفتوا انتباه "سبق" بسؤالهم عن وسيلة تواصل مع كاتب عربي، وعدم استطاعة مسؤول الجناح مساعدتهم، رغم محاولته وإجرائه اتصالًا هاتفيًا، وقد علمت "سبق" عقب انصرافهم من الجناح، أنهم وفد من كازاخستان يضم مسؤولًا رسميًا وناشرين، وأنهم يزورون المعرض، قبل عقد لقاء مع مسؤولين في هيئة الأدب والنشر والترجمة.
وعرضت "سبق" التعرف على من يُجيد التحدث باللغة العربية منهم، فرحّب، مُعرفًا نفسه بأنه الدبلوماسي الكازاخستاني السابق خيرت ساكي، وأنه عمل في السلك الدبلوماسي 27 سنة، منها 20 سنة في عدد من الدول العربية؛ بينها السعودية ومصر.
وحول اهتمامه بالثقافة السعودية، أوضح "ساكي" أن اهتمامه الفكري الأساسي يتمحور حول التاريخ، وأنه ترجم كتابًا عن الملك عبدالعزيز إلى اللغة الكازاخستانية، قبل 10 سنوات خلال فترة عمله الدبلوماسي في المملكة؛ بهدف تحقيق التقارب الثقافي بين المملكة وكازاخستان، وتعريف الشعب الكازخستاني بتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية.
وأضاف "ساكي" الذي تخرّج في كلية اللغات الشرقية بجامعة الفارابي بكازاخستان، أنه خلال فترة عمله في المملكة قرأ عن تاريخها، وتاريخ الجزيرة العربية، وتعرف على مؤرخين سعوديين، لاسيما أثناء مشاركته في ندوة عن رحلة الحج للحجاج الكازاخستانيين قديمًا وحديثًا.
وذكر أنه خلال فترة عمله في القاهرة، اجتذبته آثار المماليك، الذين يرتبطون بعلاقة مباشرة بكازاخستان، فالسلطان الظاهر بيبرس يعود في أصله إلى قبيلة القفجاق الكازاخستانية، وهي قبيلة تركية من الناحية العرقية، مشيرًا إلى أن الحكومة الكازاخستانية خصصت أموالًا لترميم مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة.
وأفاد "ساكي" بأنه أجرى دراسة عن السلطان الظاهر بيبرس، استند فيها إلى مخطوطات وكتب مؤرخي العصور الوسطي؛ مثل المؤرخ بهاء الدين بن شداد، والمؤرخ ابن واصل الحموي، والمؤرخ محيي الدين بن عبدالظاهر، والمؤرخ المقريزي