"العدل": رقمنة 15 مليون وثيقة عقارية في المدينة المنورة

وفيما يتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني؛ أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوانٍ.