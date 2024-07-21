في عمليتين بالعارضة والدائر.. حرس الحدود يقبض على 13 مخالفًا يمنيًّا لتهريبهم 280 كلجم "قات"

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في جازان على 13 مخالفًا؛ لتهريبهم 280 كلجم من القات المخدر وذلك في عمليتين أمنيتين.
والبداية في قطاع العارضة؛ حيث تم القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الثانية قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (160) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.