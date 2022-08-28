المدينة المنوّرة.. أكثر من 350 ألف طالب وطالبة في المدينة المنوّرة على مقاعد الدراسة

وتجلت مع بداية الصباح الباكر الصورة المشرقة في حضور الطلاب والطالبات لمدارسهم، وسط حفاوة الاستقبال وتنظيم الدخول وقف خلفها الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس لضمان سلامة جميع الطلاب والطالبات، وإقامة برامج وفعاليات تربوية هادفة من أجل التهيئة النفسية للمراحل السنية بالتحديد الصفين الأول والثاني ابتدائي ورياض الأطفال.