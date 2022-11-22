العضو الجديد... التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثلي توجو

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, في مقره بمدينة الرياض، ممثلّي جمهورية توجو، الذين انضموا مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى تسعة وعشرين دولة إسلامية.
وتمنى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم بما يخدم التحالف الإسلامي ومبادراته في محاربة الإرهاب.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم اثنين وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.