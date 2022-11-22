العضو الجديد... التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثلي توجو

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, في مقره بمدينة الرياض، ممثلّي جمهورية توجو، الذين انضموا مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى تسعة وعشرين دولة إسلامية.