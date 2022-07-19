"فيصل بن خالد" يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالشمالية

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة.
وعبر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الاجتماع عن تطلعه إلى بذل جهود استثنائية من الجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لاستشراف مستقبل أسواق العمل نتيجة التطورات التقنية المتسارعة لنكون أكثر استجابة للمتغيرات وأكثر تفاعلاً، مؤكداً أن برنامج التوطين ضمن الاستراتيجيات والأولويات الوطنية التي أكدتها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ولتنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين بتوليد المزيد من الوظائف وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين من العاطلين عن العمل، ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع.
وأشار إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعوائد المستقبلية على الفرد والمجتمع لبرامج توطين الوظائف والقطاعات في المنطقة وسبل تعزيزها واستدامتها، داعياً أعضاء اللجنة إلى ضرورة التكاتف والتنسيق المباشر بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج.
وناقش الاجتماع تقرير التوطين بالمنطقة للعام 2021 المتضمن جهود برنامج التوطين خلال الفترة الماضية واستعراض بيانات العاملين من المواطنين وأهم قرارات التوطين الصادرة وتقرير لجنة المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى بحث آليات عمل برنامج التوطين ومعدلات البطالة في المنطقة، والعديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.