"فيصل بن خالد" يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالشمالية

وعبر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الاجتماع عن تطلعه إلى بذل جهود استثنائية من الجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لاستشراف مستقبل أسواق العمل نتيجة التطورات التقنية المتسارعة لنكون أكثر استجابة للمتغيرات وأكثر تفاعلاً، مؤكداً أن برنامج التوطين ضمن الاستراتيجيات والأولويات الوطنية التي أكدتها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ولتنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين بتوليد المزيد من الوظائف وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين من العاطلين عن العمل، ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع.