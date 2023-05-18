المجلس الصحي يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة أبوت العربية السعودية للتجارة

وقّع المجلسُ الصحي السعودي، ممثلًا في المركز الوطني للسكري؛ مذكرةَ تفاهم مع شركة أبوت العربية السعودية للتجارة في مجال تدريب الممارسين الصحيين، وإجراء الدراسات والأبحاث الصحية للسكري، وقد مثّل المجلسَ في توقيع المذكرة الدكتورُ سليمان بن ناصر الشهري مدير عام المركز الوطني للسكري، فيما مثّل الشركةَ الصيدليُّ ياسر التويجري مدير المكتب العلمي والفني لشركة أبوت العربية السعودية للتجارة، وذلك في مقرّ الأمانة العامة للمجلس، بحضور الدكتور معتز بالله بن محمد الرويثي مساعد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، وعدد من الممثلين من الطرفين.
وأكّد "الشهري" أهمية هذا التعاون في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكري في المملكة، وتبادل الخبرات والأبحاث في المجالات المختلفة ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات ومجال أعمال الطرفين؛ ومنها تعزيز المعرفة والمهارات للممارسين الصحيين في الجوانب الرئيسة لداء السكري؛ من خلال تنفيذ الدورات التدريبية ومعايير ومؤشرات الأداء للتدريب، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية في مجالات السكري الوقائية والعلاجية.
وأشاد بما تقدّمه شركة أبوت العربية السعودية للتجارة من جهود في مجال الرعاية الصحية، وتطوير الممارسة الطبية، وتثقيف المرضى.
من جهته أعرب الصيدلي ياسر التويجري عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع المجلس الصحي السعودي، الذي يهدف إلى تحسين حياة المصابين بداء السكّري في المملكة.
وذكر أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز التزام شركة أبوت الراسخ تجاه المجتمع السعودي، ودعم جهود المركز الوطني للسكري الهادفة إلى تنظيم وتطوير خدمات السكري في المملكة، والسيطرة على داء السكري والوقاية منه، وتعزيز الصحة العامة.