المجلس الصحي يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة أبوت العربية السعودية للتجارة

وقّع المجلسُ الصحي السعودي، ممثلًا في المركز الوطني للسكري؛ مذكرةَ تفاهم مع شركة أبوت العربية السعودية للتجارة في مجال تدريب الممارسين الصحيين، وإجراء الدراسات والأبحاث الصحية للسكري، وقد مثّل المجلسَ في توقيع المذكرة الدكتورُ سليمان بن ناصر الشهري مدير عام المركز الوطني للسكري، فيما مثّل الشركةَ الصيدليُّ ياسر التويجري مدير المكتب العلمي والفني لشركة أبوت العربية السعودية للتجارة، وذلك في مقرّ الأمانة العامة للمجلس، بحضور الدكتور معتز بالله بن محمد الرويثي مساعد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، وعدد من الممثلين من الطرفين.