مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينجح في علاج عشرينية مصابة بتشوه خلقي وانزلاق بعملية منظار

وقال د. أحمد خياط استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة راجعت المستشفى مشتكية من أعراض كالآلام الشديدة والعرج، ثم ضعف متزايد في القدم اليسرى، مضيفاً أنها كانت قد راجعت عدة مستشفيات بحثاً عن العلاج إلا أن كل الأطباء الذين عاينوا حالتها ربطوا عمليتها بازالة النتوء العظمي" التشوه الخلقي" لأنه ناشئ في المدخل المؤدي القناة الشوكية، وقد رفضت المريضة إجراء هذه العملية لأن ازالة " النتوء العظمي"، حسب الأطباء أنفسهم سيؤدي إلى عدم ثبات العمود الفقري مما يؤدي الى انزلاق فقري، وهو ما يستوجب عملية تثبيت للفقرة لإعادة الثبات، عبر أدوات مثل البراغي والأسياخ.