شاهد.. هطولات بينبع تسيل الأودية وتحول الشوارع إلى بحيرات و"المدني" يرسل تحذيراته

وتركزت الأمطار الغزيرة على شرم ينبع والبلد وشرق المحافظة وبعض من المراكز والقرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية وسالت على أثرها بعض من الأودية والشعاب، كما أدى هطول هذه الأمطار الغزيرة على المحافظة إلى تجمُّع المياه في الشوارع بعد امتلائها بالمياه المتجمعة لتتحوّل إلى بحيرات بسبب غياب شبكات التصريف، فيما استنفرت الجهات المعنية جهودها لمواجهة تجمع مياه الأمطار في الأحياء وبَذلت جهوداً في تصريف مياه الأمطار التي غمرت الشوارع والأحياء ‏من المناطق غير المخدومة بالتصريف.