"الحصيني": هذه المناطق تعيش أجواء حارة جداً رغم انقضاء نصف القيظ

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن المنطقة الوسطى والشمالية والغربية والشرقية تعيش هذه الأيام ومنذ أسبوع تقريباً أجواء حارة جداً، وسجلت حرارة حول إلى أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام رغم انقضاء نصف القيظ "الصيف".
وأضاف "الحصيني": الأمر طبيعي في هذا التوقيت من العام؛ لأننا نعيش في جمرة القيظ، وهذا الحر مهم ومفيد لمحصول التمر في الوسطى والشمالية خاصة التي سجلت الشهر الماضي حول إلى أقل من المعدل السنوي، وتعتبر هذه الموجة الحارة هي الموجة الرابعة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام على المملكة والخليج، بعكس الشرقية والغربية والخليج التي كانت الحرارة فيها في الشهر الماضي تسجل حول المعدل السنوي.
ونصح في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" بتجنب السير تحت أشعة الشمس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، والإكثار من شرب الماء المعتدل في برودته قدر المستطاع، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، و الانتباه للأطفال وكبار السن.