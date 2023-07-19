"الحصيني": هذه المناطق تعيش أجواء حارة جداً رغم انقضاء نصف القيظ

وأضاف "الحصيني": الأمر طبيعي في هذا التوقيت من العام؛ لأننا نعيش في جمرة القيظ، وهذا الحر مهم ومفيد لمحصول التمر في الوسطى والشمالية خاصة التي سجلت الشهر الماضي حول إلى أقل من المعدل السنوي، وتعتبر هذه الموجة الحارة هي الموجة الرابعة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام على المملكة والخليج، بعكس الشرقية والغربية والخليج التي كانت الحرارة فيها في الشهر الماضي تسجل حول المعدل السنوي.