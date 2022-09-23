"التويجري" تشكر القيادة على الثقة الملكية بتعيينها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان

وأعربت الدكتورة التويجري في تصريح صحفي بهذه المناسبة عن اعتزازها وفخرها بهذه الثقة الملكية الغالية، مشيرةً إلى أنها تعد تكليفاً ومسؤولية تتشرف بحملها وأدائها، سائلةً المولى عز وجل أن يعينها على أداء هذه المسؤولية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في شتى المجالات، لاسيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصونها، وهو المنهج الذي قامت وسارت عليه هذه البلاد - أيدها الله - في رعاية المواطن وحماية حقوقه، مؤكدةً مواصلة العمل بجد نحو إبراز ما حققته المملكة من إصلاحات جليلة ورائدة في مجال حقوق الإنسان مما هيأ لها موقعًا رياديًا في هذا المجال على المستوى الدولي.