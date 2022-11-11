"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية وزخات من البَرَد على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.