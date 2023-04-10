للعام الثالث على التوالي.. "غروس الخيرية" تعلن التبرع بـ15 مليونًا دعمًا لمنصة إحسان

وعبَّر البيان عن شكر مجلس أمناء مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- على الإنجازات النوعية والجهود الكبيرة التي تُقدَّم في وطننا الغالي في مختلف المجالات والقطاعات، ولاسيما في دعم وتحفيز القطاع الثالث غير الربحي، وتعظيم دوره، ورفع مساهمته كشريك رئيسي في خدمة وتنمية الوطن. كما قدَّم المجلس شكره لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، على الجهود المتميزة للهيئة، والتعاون الكبير من جميع منسوبي منصة إحسان للعمل الخيري، سائلين الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا الرخاء والخير والنماء، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة غروس الخيرية في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي -رحمه الله- وذريته والعاملين في المؤسسة.