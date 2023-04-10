للعام الثالث على التوالي.. "غروس الخيرية" تعلن التبرع بـ15 مليونًا دعمًا لمنصة إحسان

أعلن الأمين العام لمؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" مشاركة المؤسسة في الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة (رمضان 1444هـ - 2023م) بالتبرع بمبلغ خمسة عشر مليون ريال (15.000.000) مع انطلاق الحملة عبر منصة إحسان للعمل الخيري.
وتفصيلاً، أكدت مؤسسة غروس الخيرية في بيان صادر عنها حرصها على تبرعها لهذه الحملة المباركة التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين بالتبرع بأربعين مليون ريال؛ لتعزيز فرص الاستثمار الاجتماعي، وتعظيم الأثر الاجتماعي، وتحقيق أثر مستدام من خلال برامج الاستدامة المالية، والتمكين في القطاع غير الربحي السعودي، بالتعاون مع منصة إحسان. مشيرة إلى أنها بهذا التبرع يصل إجمالي ما قدمته المؤسسة عبر منصة إحسان 26.000.000 ريال في إطار جهودها في دعم هذه المنصة المباركة.
وعبَّر البيان عن شكر مجلس أمناء مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- على الإنجازات النوعية والجهود الكبيرة التي تُقدَّم في وطننا الغالي في مختلف المجالات والقطاعات، ولاسيما في دعم وتحفيز القطاع الثالث غير الربحي، وتعظيم دوره، ورفع مساهمته كشريك رئيسي في خدمة وتنمية الوطن. كما قدَّم المجلس شكره لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، على الجهود المتميزة للهيئة، والتعاون الكبير من جميع منسوبي منصة إحسان للعمل الخيري، سائلين الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا الرخاء والخير والنماء، وأن يجعل ما تقدمه مؤسسة غروس الخيرية في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي -رحمه الله- وذريته والعاملين في المؤسسة.
ويأتي هذا التبرع من مؤسسة غروس الخيرية امتدادًا للدعم السابق الذي قدمته المؤسسة لمنصة إحسان للعمل الخيري في الحملات السابقة؛ ليصل مجموع ما تم التبرع به عبر المنصة إلى 26 مليون ريال، إيمانًا من غروس الخيرية بالدور النوعي والمهم لهذه المنصة المتميزة في ضبط وتوجيه التبرعات، وإيصالها بشكل تقني ميسَّر وسريع وآمن للجهات المستفيدة، وقيامها بدور مهم في تنظيم العمل الخيري وفق حوكمة رشيدة وضوابط عالية.