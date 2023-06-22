وزير الحج لـ"سبق": أعدنا 160 مليون ريال للحجاج جراء إخلال بعض الشركات بالاتفاقيات وأعداد ضيوفنا هذا العام تناهز المليوني حاج

وتفصيلاً، أجاب وزير الحج لـ"سبق" عن سؤال يتعلق بآلية المتابعة والرقابة لضمان الجودة وتقديم الخدمة المتفق عليها من قبل شركات الحج، بقوله: لدينا عدد كبير من المراقبين يقومون بالرقابة على تنفيذ الباقات المتفق عليها، وسوف يتم تطبيق العقوبات على أي شركة لا تلتزم بالاتفاقيات، ففي العام الماضي مثلاً أعدنا أكثر من 160 مليون ريال للحجاج، بسبب الإخلال بالاتفاقيات التي تمت، ونحن لن نتوانى في تطبيق أي عقوبات في أي شركة لا تحقق المطلوب.