وزير الحج لـ"سبق": أعدنا 160 مليون ريال للحجاج جراء إخلال بعض الشركات بالاتفاقيات وأعداد ضيوفنا هذا العام تناهز المليوني حاج

كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة لـ"سبق" عن إعادة أكثر من 160 مليون ريال للحجاج العام الماضي من الشركات، بسبب الإخلال بالاتفاقيات التي تمت مع الوزارة، مشيرًا بأن أعداد الحجاج لهذا العام 1444 ستعود كما كانت عليه قبل جائحة كورونا قرابة مليوني حاج.
جاء ذلك في رده على استفسارات “سبق" خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد اليوم الخميس، في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية بالرياض، بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، واستعرض خلاله الوزير الربيعة التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام والخدمات الإلكترونية لتيسير رحلة الحاج، ومستجدات وزارة الحج والعمرة في تنظيم الحج، والتسهيلات المساهمة في تمكين قدوم المعتمرين.
وتفصيلاً، أجاب وزير الحج لـ"سبق" عن سؤال يتعلق بآلية المتابعة والرقابة لضمان الجودة وتقديم الخدمة المتفق عليها من قبل شركات الحج، بقوله: لدينا عدد كبير من المراقبين يقومون بالرقابة على تنفيذ الباقات المتفق عليها، وسوف يتم تطبيق العقوبات على أي شركة لا تلتزم بالاتفاقيات، ففي العام الماضي مثلاً أعدنا أكثر من 160 مليون ريال للحجاج، بسبب الإخلال بالاتفاقيات التي تمت، ونحن لن نتوانى في تطبيق أي عقوبات في أي شركة لا تحقق المطلوب.
وأضاف: هذا العام هناك تطوير في منظومة الرقابة بشكل أكبر بكثير، حيث تستخدم فيها التقنية وتقارير دقيقة، فنحن لا ننظر فقط للعقوبات، ولكن للحوافر أيضًا، كذلك سيكون تحفيز وتكريم للشركات التي تقدم خدمات متميزة تفوق التوقعات، ولدينا آليات لقياس الرضا، والشركات التي ستحقق مستويات رضا ستمنح تسهيلات أكبر وتقديم حوافز أكبر للسنوات القادمة، ومن يقصر سوف تُطبق عليه الأنظمة.
وعن الأعداد المتوقعة للحجاج هذا العام، قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة لـ"سبق": الأعداد ستكون مقاربة لما كانت عليه في السابق - قبل جائحة كورونا - قرابة مليوني حاج، مضيفاً: "لدينا أيضًا مؤشرات عن الأداء والرضا وغيرها، وكلها تتم متابعتها من الوزارة لكي نحقق أفضل رضا ممكن لضيوف الرحمن.
كما أشار الوزير الربيعة إلى أنه لن يكون هناك قيود على العمر في حج هذا العام، وكشف عن انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%، وقد أصبح لدينا اليوم 19 شركة تقدم الخدمة للحجاج باحترافية أعلى وبمستوى أفضل.
ولفت في ختام حديثه لـ"سبق" أنه نتج عن فتح المنافسة بين الشركات تغييرات مهمة جدًا من أهمها انخفاض تكلفة الحج أو الباقة الاقتصادية للحجاج القادمين من الخارج فقد انخفضت باقة المشاعر 39٪، ويستفيد منها أكثر من مليون و400 ألف حاج من خارج المملكة، وهذا سيكون له أثر كبير على تسهيل القدوم للحج، مع توفر خدمات أفضل في الباقات وخطة لتجويدها بشكل أفضل.