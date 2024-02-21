"الإسلامية" تخلد يوم التأسيس بفعاليات تجسِّد الولاء والانتماء والوطنية

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للاحتفاء بيوم "التأسيس"، الذي يتزامن يوم 22 فبراير من كل عام.
وتوشحت الوزارة باللوحات التي تواكب المناسبة بمقرها في مدينة الرياض، وعبر مباني فروعها بمناطق السعودية، كما تجهَّزت أروقة الوزارة وفروعها بالشاشات التفاعلية التي تعرض تصاميم وبروشورات تحمل كلمات تواكب الذكرى، وتحاكي تاريخ التأسيس، وأيضًا الكلمات الخالدة لقادة السعودية.
وحرصت الوزارة على أن تتضمن اللوحات والشاشات، وكذلك منابرها الإعلامية بقنوات التواصل الاجتماعي، عبارات تحمل في مجملها تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتشديد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.