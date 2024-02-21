"الإسلامية" تخلد يوم التأسيس بفعاليات تجسِّد الولاء والانتماء والوطنية

وتوشحت الوزارة باللوحات التي تواكب المناسبة بمقرها في مدينة الرياض، وعبر مباني فروعها بمناطق السعودية، كما تجهَّزت أروقة الوزارة وفروعها بالشاشات التفاعلية التي تعرض تصاميم وبروشورات تحمل كلمات تواكب الذكرى، وتحاكي تاريخ التأسيس، وأيضًا الكلمات الخالدة لقادة السعودية.