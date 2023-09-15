أمطارٌ رعدية ونشاطٌ للرياح السطحية في بعض مناطق المملكة عطلة نهاية الأسبوع

ويُشير آخر الخرائط الجوية إلى أن المنخفض الموسمي سيتعمّق مُجدداً في الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة، ويؤدي ذلك إلى نشاطٍ للرياح الشمالية الشرقية على الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة.