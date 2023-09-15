أمطارٌ رعدية ونشاطٌ للرياح السطحية في بعض مناطق المملكة عطلة نهاية الأسبوع

لا يُتوقع أن تشهد المملكة السعودية يومَي الجمعة والسبت تغيرات ملحوظة على الأجواء، بحيث تبقى الفرصة مُهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية على بعض المناطق الجنوبية الغربية، كما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية، بإذن الله.
ويُشير آخر الخرائط الجوية إلى أن المنخفض الموسمي سيتعمّق مُجدداً في الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة، ويؤدي ذلك إلى نشاطٍ للرياح الشمالية الشرقية على الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة.
ويتجدّد تكاثر الغيوم الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرّمة وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها، لكن قد تتخللها بؤرٌ غزيرة في بعض المناطق ويصحبها حدوث الرعد في حينها ونشاط في الرياح الهابطة.