"شؤون الحرمين" تشارك في "مؤتمر خدمات الحج" بمحتويات توعوية وخدمية

تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة حالياً بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال المعرض المصاحب لمؤتمر خدمات الحج والعمرة 2024م، الذي يتم فيه التعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويتضمن الجناح العديد من المحتويات التوعوية والخدمات التي تقدمها الهيئة في سبيل إثراء تجربة ورحلة الزائر والمعتمر والحاج وتعريفهم بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م يقدم الفرص النوعية لرواد الأعمال في منظومة الحج والعمرة، وبناء وتطوير الخدمات المبتكرة التي تثري تجربة ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية بالمملكة.