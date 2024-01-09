"شؤون الحرمين" تشارك في "مؤتمر خدمات الحج" بمحتويات توعوية وخدمية

تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة حالياً بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال المعرض المصاحب لمؤتمر خدمات الحج والعمرة 2024م، الذي يتم فيه التعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.