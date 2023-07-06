أبناء الأميرة موضي يشكرون خادم الحرمين وولي العهد على التعزية

وأوضح أبناء الأميرة موضي وهم كل من: الأمير بندر بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، وأشقاؤه الأمراء عبدالعزيز و سلطان وعبد الله وشقيقتهم الأميرة أسماء بنت سعود بن محمد، أن تعزية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهم في مصابهم الجلل كان لها أبلغ الأثر في أنفسهم وفي تخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وألا يريهم مكروهاً، ويديم عليهم عزه ونصره، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.