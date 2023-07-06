أبناء الأميرة موضي يشكرون خادم الحرمين وولي العهد على التعزية

أعرب أبناء الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود - يرحمها الله- عن خالص الشكر ووافر الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعزيته ومواساته لهم -هاتفيا- في وفاة والدتهم -يرحمها الله-.
كما رفعوا أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حضوره وتعزيته ومواساته لهم في وفاة والدتهم -يرحمها الله-.
وأوضح أبناء الأميرة موضي وهم كل من: الأمير بندر بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، وأشقاؤه الأمراء عبدالعزيز و سلطان وعبد الله وشقيقتهم الأميرة أسماء بنت سعود بن محمد، أن تعزية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهم في مصابهم الجلل كان لها أبلغ الأثر في أنفسهم وفي تخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وألا يريهم مكروهاً، ويديم عليهم عزه ونصره، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.