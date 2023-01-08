من نيجيريا لليمن مرورًا بالسودان.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية

تتواصل الجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمختلف أصقاع الأرض؛ حيث وزّع المركز أمس الأول 847 سلة غذائية للنازحين في مخيم غونغولون بولاية بورنو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 5.082 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا.
كما وزّع المركز أمس الأول 6.000 كرتون من التمور للنازحين في مخيم جو النسيم بمحافظة مأرب، يستفيد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن وذلك في إطار الدعم المتواصل من المركز لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في معسكر مصعب بن عمير بمحلية ود الماحي التابعة لولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 4.830 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في السودان.