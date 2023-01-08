من نيجيريا لليمن مرورًا بالسودان.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية

كما وزّع المركز أمس الأول 6.000 كرتون من التمور للنازحين في مخيم جو النسيم بمحافظة مأرب، يستفيد منها 36.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن وذلك في إطار الدعم المتواصل من المركز لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.