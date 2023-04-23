39 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية؛ فيما سجلت طريف وأبها والباحة والطائف والقريات أقل درجة حرارة 13 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة، شرورة 38، القنفذة والأحساء 37 مئوية، والمدينة المنورة وجدة 36 مئوية، والدمام وسكاكا وجازان والصمان وينبع والعلا وحفر الباطن 35 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والطائف وأبها والباحة والقريات في أدنى القائمة بـ13 مئوية.
وسجلت أبها والدوادمي ووادي الدواسر والطائف أعلى نسبة رطوبة بنسبة 90%.