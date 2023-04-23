39 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية؛ فيما سجلت طريف وأبها والباحة والطائف والقريات أقل درجة حرارة 13 مئوية.