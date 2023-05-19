"لينا".. قصة ملهمة لطالبة لا تعرف اليأس تزين لائحة خريجات جامعة شقراء.. تابع التفاصيل

جسَّدت الطالبة لينا، إحدى خريجات الدفعة الـ14 بجامعة شقراء، أروع قصص الإلهام؛ ففي وقت لم تتعافَ فيه من فجيعة فقدان والدها، وغيابه عن دنياها، أعقبتها بعد شهر واحد نتائج الفحوصات الطبية التي أكدت إصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية، لكن لا يوجد للاستسلام مكان في قاموس حياة خريجة جامعة شقراء لينا بنت حمد المطيري، التي درست في قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي.