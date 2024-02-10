القصيم.. القبض على 4 أشخاص روَّجوا أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي عبر مواقع التواصل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة القصيم؛ لترويجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأهابت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.