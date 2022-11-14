بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظم دورة تثقيفية لإعداد الدعاة في تايلند

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة ببانكوك، الأحد، الدورة التثقيفية لإعداد الدعاة، والتي استمرت لمدة يومين، بالتعاون مع المجلس المركزي الإسلامي بتايلند، في قاعة اجتماع المجلس الإسلامي بولاية سرأبوري - فام روم.
جاء ذلك بحضور 50 مشاركًا، يمثلون المراكز الإسلامية في الولايات الوسطى والشمال شرقية، والذين يعملون في مجال العمل الدعوي للمسلمين الجدد.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب المستشار الإسلامي بتايلند، أن اليوم الأول من الدورة شهد محاضرة بعنوان "أهمية الدعوة لغير المسلمين وفضلها وحكمتها" ألقاها داعية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صافي كارا.
كما عُقدت ندوة تثقيفية بعنوان "مراحل الدعوة الناجحة وطرق تطبيقها" شارك فيها رئيس معهد التطبيق الإسلامي في الحياة الشيخ عابدين إسلام، ونائب رئيس المعهد الشيخ سوباناي بونج ماني، وسكرتير المعهد الشيخ أنوار مان خونج.
وفي اليوم الثاني من الدورة، أعلن المكتب، تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش حول المشاكل والعوائق التي تواجه الدعاة، وطرق معالجتها.
وأكد المشاركون أهمية استمرار هذه الدورات، وضرورة تطبيق المنهج الإسلامي الوسطي في الدعوة لغير المسلمين، معبّرين عن شكرهم لحكومة المملكة على جهودها في خدمة المسلمين، ونشر الصورة الحقيقية للإسلام في العالم وخاصة في تايلند.