بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظم دورة تثقيفية لإعداد الدعاة في تايلند

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة ببانكوك، الأحد، الدورة التثقيفية لإعداد الدعاة، والتي استمرت لمدة يومين، بالتعاون مع المجلس المركزي الإسلامي بتايلند، في قاعة اجتماع المجلس الإسلامي بولاية سرأبوري - فام روم.