لكل سجادة شريحة إلكترونية لتتبع مكانها ووقت كنسها وتعطيرها.. عناية يومية بسجاد المسجد النبوي

تُواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين جهودها اليومية، لتوفير جميع السبل، لينعم المصلون بالراحة والسكينة في عبادتهم؛ وذلك من خلال العناية بالسجاد وتهيئته لهم.
وتعمل إدارة السجاد على فرش أكثر من 25 ألف سجادة في المسجد النبوي، وسطحه، وساحاته ويتم تعقيمها وتعطيرها يوميًّا بأفضل وأجود أنواع المعطرات لتبعث الرائحة الزكية للمصلين.
ويتميز سجاد المسجد النبوي الفاخر بالقوة والسماكة، كما توجد لكل سجادة شريحة إلكترونية لتتبع مكانها ووقت كنسها وتعطيرها ورفعها وتنقلها لإعادة غسلها وعمليات تعقيمها ثم توزيعها مرة أخرى للأماكن المخصصة لها.
وتأتي تلك الجهود بحرص وعناية الهيئة لتقديم كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين لأداء عبادتهم بسهولة.