لكل سجادة شريحة إلكترونية لتتبع مكانها ووقت كنسها وتعطيرها.. عناية يومية بسجاد المسجد النبوي

وتعمل إدارة السجاد على فرش أكثر من 25 ألف سجادة في المسجد النبوي، وسطحه، وساحاته ويتم تعقيمها وتعطيرها يوميًّا بأفضل وأجود أنواع المعطرات لتبعث الرائحة الزكية للمصلين.