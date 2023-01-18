أمير عسير يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية

ووجّه الأمير ‫تركي بن طلال بوقوف محافظ خميس مشيط، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، ومدير تعليم عسير، ومدير شرطة الخميس، وفريق طبي استشاري على الحالات المحالة إلى عددٍ من مستشفيات المنطقة ومتابعة وضعهم الصحي.