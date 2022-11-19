"البيئة" تعلن تمديد العمل بحقوق استخدام المياه لسنة ثالثة

وقال وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني: تمديد العمل بحقوق استخدام المياه صدر لإتاحة الفرصة للمستفيدين الذين لديهم تصاريح سابقة، سواء كانت مستخرَجة من وزارة "البيئة" أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولم يصححوا أوضاعهم وفقًا لأحكام نظام المياه، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الجديدة التي تنتهي في 19/ 2/ 1445هـ وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بها.