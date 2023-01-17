تدخل عاجل ينقذ حياة فتاة بمستشفى الملك فهد في جدة

وأوضحت "صحة جدة" أن مستشفى الملك فهد بالمحافظة تلقى بلاغاً عاجلاً من أحد المستشفيات بالمحافظة عن وجود حالة إنقاذ حياة طارئة وعاجلة تحتاج إلى تدخل في تخصصات دقيقة، حيث استقبل الحالة وجرى عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود إصابات متعددة بجسم المريضة مع انخلاع كسر حاد بفقرتَي الرقبة الرابعة والخامسة، مما قد ينتج عنه ضيق شديد في التنفس وعدم حركة في الأطراف الأربعة معاً.