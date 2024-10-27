انطلاق أكبر ملتقى للموارد البشرية في الشرق الأوسط بالرياض

انطلق اليوم الأحد ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة، في نسخته السادسة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى شركات الموارد البشرية والاستقدام في المملكة، وحضور رسمي للبعثات الدبلوماسية والسفراء الأجانب لدى المملكة من 16 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية.
وتأتي أهمية الملتقى كونه التجمع السنوي الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يعكس محورية ودور الموارد البشرية في مختلف قطاعات التنمية، كما يعكس الملتقى جانباً مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية المتميزة، والتي توجت بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030.
ويصاحب الملتقى معرض يجمع أهم الشركات في قطاع الموارد البشرية والقوى العاملة محلياً وعالمياً من 16 دولة في منصة سنوية يلتقي خلالها العارضون مع مسؤولي الموارد البشرية في مختلف الجهات والتخصصات وقطاعات الأعمال والقطاع المنزلي، وكذلك استعراض الخدمات المقدمة للجمهور.
ويحظى الملتقى باهتمام عالمي بسبب مكانة المملكة المتقدمة في اجتذاب رأس المال البشري وفي مختلف التخصصات، حيث تعد من بين أكثر دول العالم تحقيقاً لمستويات متقدمة في جاذبية سوق العمل، خاصة في ضوء المبادرات والبرامج والتنظيمات التي تستهدف رفع الجودة وتحسين الخدمات.
ويعد الملتقى الوجهة الإقليمية الرئيسة لشركات الموارد البشرية والقوى العاملة، ومكاتب وشركات الاستقدام المحلية والدولية، وكذلك شركات الخدمات العمالية المساندة، والمنصات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والتقنية ذات العلاقة بقطاع الموارد البشرية، إلى جانب شركات الصيانة والتشغيل ومراكز التدريب العمالي.
ويستقبل الملتقى زواره يومياً لمدة 4 أيام، حيث يفتح أبوابه للجمهور من الثانية عشر ظهراً إلى العاشرة مساء.