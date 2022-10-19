تنظيم ملتقى الجهات المعنية باللغة العربية للصم وضعاف السمع

ووقّع المجمع على هامش الملتقى مذكرات تفاهم مع كل من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، والجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة في مجالات التعاون المشترك في دعم المبادرات اللغوية للجهات والأفراد والفعاليات في هذا الجانب، وكذلك التعاون في بناء سياسات علمية خاصة بالتعامل اللغوي مع الصم وضعاف السمع، وإصدار معجم خاص لهم، وتقديم البرامج التدريبية في مجال الترجمة بلغة الإشارة، وتطوير المناهج المتخصصة في هذا المجال.