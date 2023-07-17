في عملية معقدة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد قدرة المشي لخمسيني يعاني من "العرج" طيلة 20 عاماً

بفضلٍ من الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر عبر فريق طبي متخصّص في جراحة العظام والمفاصل، بإعادة قدرة مريض يبلغ من العمر 57 عاماً على المشي بشكل طبيعي، بعد معاناة من تقوس الساقين وعدم الإتزان أثناء المشي "العرج" استمرت 20عاماً، خاض خلالها العديد من المحاولات العلاجية في أكثر من مستشفى ولكن دون جدوى، الأمر الذي تسبب له في صعوبة أداء مهامه اليومية بصورة طبيعية.