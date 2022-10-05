"تجارة المدينة المنورة" تنفّذ أكثر من 3600 جولة للرقابة على الأسواق

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 4.157 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع، من خلال برنامج الرصد الإلكتروني، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".