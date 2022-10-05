محليات

"تجارة المدينة المنورة" تنفّذ أكثر من 3600 جولة للرقابة على الأسواق

تم إجراء 4.157 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في المنافذ
"تجارة المدينة المنورة" تنفّذ أكثر من 3600 جولة للرقابة على الأسواق
واس
واس

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، 3.642 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة؛ وذلك في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لفِرَق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة؛ للرقابة على الأسواق في جميع مناطق المملكة.

وشملت الزيارات: منافذ البيع، والأسواق التجارية، والمخازن والمستودعات، في مدن ومحافظات المنطقة كافة؛ وذلك للوقوف على وفرة المنتجات وتعدد مورّديها وبدائلها ذات الجودة العالية، وتطبيق الأنظمة التي تحفظ وتحمي حقوق المستهلك.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 4.157 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع، من خلال برنامج الرصد الإلكتروني، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".

وزارة التجارة
المدينة المنورة

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