بشعار "أذّن بالناس".. "الحج والعمرة" تطلق هويتها الإعلامية لموسم حج 1444هـ

أطلقت وزارة الحج والعمرة - أمس - هويتها الإعلامية الموحدة لموسم حج هذا العام 1444هـ تحت شعار "أذّن بالناس"، عبر حساباتها الخمسة عشر في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك انسجامًا مع النداء الرباني الذي وجهه المولى سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم، ثم من بعده للنبي محمد، عليهما الصلاة والسلام، لإبلاغ المسلمين في أنحاء الأرض بحج بيته الحرام في مكة المكرمة.