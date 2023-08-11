"تعليم الطائف": دوام الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الساعة 7:30 صباحاً.. بعد غد الأحد

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الاستعدادات في أكثر من 1200 مدرسة للبنين والبنات في جميع المراحل الدراسية لاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية بعد غدٍ الأحد 26 محرم 1445.
ورحب المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بجميع الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية، وقال: مرحباً بأصحاب الرسالة السامية وعوداً حميداً، وأنتم تعودون لميدان العطاء معاً نبدأ عاماً دراسياً متميزاً.
وأعرب عن تطلعه إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لانطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه تمت تهيئة المدارس وأصبحت على أكمل استعداد.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن التوقيت الزمني لدوام الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس سيكون عند الساعة 7:30 صباحاً بداية من يوم الأحد 26 محرم 1445هـ وحتى يوم الخميس 1 صفر 1445هـ، فيما سيكون دوام الطلاب والطالبات صيفيًا حسب التعاميم المبلغة سابقاً.