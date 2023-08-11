"تعليم الطائف": دوام الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الساعة 7:30 صباحاً.. بعد غد الأحد

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن التوقيت الزمني لدوام الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس سيكون عند الساعة 7:30 صباحاً بداية من يوم الأحد 26 محرم 1445هـ وحتى يوم الخميس 1 صفر 1445هـ، فيما سيكون دوام الطلاب والطالبات صيفيًا حسب التعاميم المبلغة سابقاً.