"منال الراجح".. قصّة نجاح وتمكين في العمل بقطاع التشغيل والصيانة "فيديو"

ضمن جهودها لتمكين المرأة، والاعتناء بالكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة، ومنها قطاع التشغيل والصيانة، احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقصة نجاح المواطنة منال الراجح.
وروت الراجح، مشرف الصيانة بجامعة الملك سعود، قصة بدايتها مع المجال بعد التخرج في المرحلة الثانوية، ولمدة 10 سنوات.
وقالت الراجح، إن المجال يتطور بشكل يومي، وكذلك العاملين فيه، لافتة إلى استفادتها من مبادرة تطوير عقود التشغيل والصيانة التي أتاحت لها الفرص في كثير من المجالات بتقديم دورات متخصّصة في مجالات الكهرباء وغيرها، مستبشرة بمستقبل واعد في المجال.