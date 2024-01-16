"منال الراجح".. قصّة نجاح وتمكين في العمل بقطاع التشغيل والصيانة "فيديو"

وقالت الراجح، إن المجال يتطور بشكل يومي، وكذلك العاملين فيه، لافتة إلى استفادتها من مبادرة تطوير عقود التشغيل والصيانة التي أتاحت لها الفرص في كثير من المجالات بتقديم دورات متخصّصة في مجالات الكهرباء وغيرها، مستبشرة بمستقبل واعد في المجال.